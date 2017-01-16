الشرطة تضبط 75 مركبة غير قانونية خلال حملة مرورية ببلدة يطا في الخليل

الخليل/PNN- ضبطت الشرطة اليوم 75 مركبة غير قانونية تم ضبطها خلال حملة مرورية في بلدة يطا جنوبي الخليل .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: “بأنه وبهدف القضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية وما تسببه من اخطار على الأرواح , فقد قامت الشرطة بتنفيذ حملة على هذه المركبات بمدينة يطا وضبطت 75 مركبة غير قانونية”.

وأضاف البيان بان الشرطة قامت بضبط 75 مركبة والتحفظ عليها بعد فحصها حسب الأصول والتأكد من عدم صلاحيتها وقانونيتها للسير على الطرق.

وشدد البيان على خطورة قيادة مثل هذه المركبات غير القانونية على حياة سائقها وعلى حياة المواطنين , داعيا الجميع الى عدم قيادتها حفاظا على السلامة العامة .