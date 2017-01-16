بنك دم مستشفى المقاصد ومراكز الإسراء ينظمان يوما للتبرع بالدم في صورباهر

القدس/PNN- نظم بنك الدم في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية وبالتعاون مع مراكز الإسراء الطبية في بلدة صورباهر يوما للتبرع بالدم، شارك فيه عدد من المواطنين الذين حضروا بشكل طوعي للتبرع، وذلك ضمن حملة أطلقها بنك دم المقاصد للتبرع بالدم لصالح مرضى غزة الوافدين للمستشفى لإجراء عمليات جراحية.

وقال مدير بنك الدم خالد خليف إن هذه الحملة تأتي ضمن التعاون المستمر مع مراكز الإسراء الطبية، وتهدف إلى ضمان وجود إمدادات كافية من خلال التبرعات المنتظمة من المتبرعين المتطوعين، وتأمين حاجة مرضى قطاع غزة والضفة الغربية في المستشفى من وحدات الدم المختلفة، لا سيما الذين يفدون دون مرافقين من الأهل والأقارب.

ووجه خليف شكر إدارة المستشفى لمدير مراكز الإسراء الأستاذ محمد فواقة وطاقم المركز لتعاونهم في تنظيم حملات التبرع المتعاقبة، وأهالي بلدة صورباهر، مضيفا أن الحملة استطاعت تأمين 125 وحدة دم، من كافة فصائل الدم المطلوبة وهو عدد جيد وكاف، حيث ستواصل الحملة تنظيم أياما للتبرع كل شهرين بالتعاون مع المراكز الطبية في صورباهر وشعفاط وبيت صفافا وأبو ديس، لافتا إلى أن ثقافة التبرع بالدم أصبحت مترسخة لدى العديد من المواطنين الذين يؤمنون بأن الدم هو هبة من الله ولا يمكن تصنيعه فيما تسهم كل وحدة دم في إنقاذ حياة أربعة مرضى، إلى جانب الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع كتنشيط الدورة الدموية وتقليل احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

كما أشار خليف إلى أن بنك دم مستشفى المقاصد يسعى إلى مواكبة آخر التطورات والتقنيات الحديثة في أساليب سحب الدم، كما سيتم توفير تقنية التبرع بالصفائح الدموية فقط في المستقبل القريب، موضحا أن الخطة الاستراتيجية لبنك الدم تتضمن الوصول إلى نسبة 100% من التبرع الطوعي مع حلول العام 2020.

ولفت خليف إلى أهمية دور بنك دم مستشفى المقاصد في توفير وحدات دم للمواطنين خلال الأحداث المتعاقبة التي شهدها الوطن وأبرزها انتفاضة 1987 وانتفاضة الأقصى عام 2000، والهبة الأخيرة، وأحداث مجزرة الحرم الإبراهيمي، والعدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم خدمات بنك الدم المركزية للمستشفيات العربية في مدينة القدس وبعض المدن المجاورة.