هيئة تشجيع الاستثمار منحت حوافز لـ14 مشروعا بقيمة استثمارية بلغت 9 مليون دولار وفرت 347 فرصة عمل خلال العام المنصرم

رام الله/PNN- قالت وزيرة الاقتصاد الوطني / رئيسة مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة ، اليوم الاثنين،” ان الهيئة منحت خلال العام المنصرم حوافز لنحو 14 مشروعاً بحجم رأسمال بلغ 9 مليون دولار أمريكي في قطاعات (الصناعة، السياحة، الزراعة، الصحة) وفق قانون تشجيع الاستثمار.

وبينت الوزيرة عودة ان المشاريع المستفيدة من الحوافز وفرت مايقارب 347 فرصة عمل مباشره لافته إلى ان حجم الاستثمار التراكمي المسجل لدى الهيئة في المحافظات الشمالية بلغ نحو 600 مليون دولار أمريكي في حين بلغ حجم الأيدي العاملة المسجلة نحو 29 ألف وظيفة في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار.

ووفق التقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار تم تسجيل نحو 33 مشروع محال إلى لجان الحوافز بالإضافة إلى 7 خطط تطوير مشاريع قائمه متوقع إستكمالها في الربع الأول من العام 2017، كما تم العمل على إستصدار 25 تصريح زيارة مستثمر بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية ليصبح العدد التراكمي 2,188 مستثمر زاروا فلسطين بهدف استكشاف فرص استثمار في فلسطين.

وتعاملت الهيئة خلال العام المنصرم مع ما يزيد عن 350 استعلام حول الاستثمار أو تطوير المشاريع، وتم تنفيذ ما لايقل عن 28 زيارة ميدانية، كما تم تقديم أكثر من 77 تدريب لموظفي الهيئة سواء محلياً أو خارجياً علماً أن عدد الموظفين في المحافظات الشمالية بلغ نحو 35 موظف وموظفه منهم 54% من الاناث و 46% ذكور .

واستكملت الهيئة وبإشراف مجلس إدارة الهيئة مقترحات وصياغة عقود حزم حوافز تتعلق بقطاعات الطاقة البديله وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة لعقد حزمة حوافز خاص بالمشاريع في المنطقة المسماة ج وعقد حزمة حوافز بالمشاريع في المنطقة الصناعية والحرة ، كما تم تحضير مقترح ورقة مفهوم لعقد حوافز لتشجيع الاستثمار في القدس الشرقية.

ونفذت الهيئة مسح رضى واحتياجات المستثمرين في المحافظات الشمالية، واطلقت البوابة الالكترونية المحدثة للهيئة والخدمات الالكترونية ضمن بوابة الهيئة (تقديم الطلب ومتابعته، تقديم طلب زيارة مستثمر) كما انجزت الهيكل الوظيفي للهيئة والوصف الوظيفية واعتمادها حسب الأصول.