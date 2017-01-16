نيابة الاحداث في مكتب النائب العام تصدر تقريرها الاحصائي السنوي لعام 2016

رام الله/PNN- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك أصدرت نيابة الاحداث تقريرها الاحصائي السنوي لعام 2016، حيث تمكنت النيابة العامة مؤخرا من وضع المعايير الاحصائية وفق الاشتراطات القانونية وما يتفق مع الاتفاقيات الدولية كون دولة فلسطين وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، مما يساهم في عدالة الاحداث وتحديد المفارقات والتحديات المستقبلية ويكون بذلك من الممارسات الفضلى، وتضمنت احصائيات حسب الجنس من الاحداث (ذكر، انثى) متربطا ذلك بالوصف القانوني المرتكب من قبل هذه الفئة من خلاله تصل نيابة الاحداث لتشخيص التحديات المستقبلية في الاصلاح والمعالجة.
وفي ذات السياق تمكنت نيابة الاحداث من تحديد الجرائم الاكثر انتشارا من قبل الاحداث، فتبين ان السرقات والتعدي على مال الغير هي الاكثر انتشارا لدى الاحداث حيث وصلت النسبة الى 30 % من الجرائم، وهذا يعكس رؤية للنيابة بأن الاحداث يتجهون لارتكاب هذه الجرائم بسبب البيئة التي يتعرضون لها بسبب الاهمال والتشرد وعدم العناية والاهتمام بهم.
كما ان القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه لإزالة الضرر، وتبين من خلال الاحصائيات ان هناك ممارسة سليمة من اعضاء النيابة العامة لهذا الاختصاص بالوساطة وهذا ما أثبتته الاحصائيات بارتفاع نسبة القيام بالإجراء، ويظهر التقرير ان هناك تصنيفات أخرى للإحصائيات مثل المساهمة بالفعل المرتكب، الوارد والمحال، التصرف بالحفظ وقرارات التوقيف.
ويأتي هذا التقرير الاحصائي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والاحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الاحداث برمتها.
وفيما يلي التقرير الاحصائي الصادر عن نيابة الاحداث في مكتب النائب العام:
أولاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المحافظات.
|النيابات الجزئية
|وارد 2016
|المفصول
|المدور لسنة اللاحقة
|محال محكمة 2016
|حفظ 2016
|رام الله
|211
|120
|19
|72
|نابلس
|301
|224
|12
|65
|الخليل
|88
|51
|22
|15
|جنين
|284
|217
|24
|43
|طولكرم
|167
|139
|6
|22
|اريحا
|64
|34
|15
|15
|قلقيلية
|184
|123
|30
|31
|بيت لحم
|146
|73
|43
|30
|سلفيت
|120
|73
|16
|31
|طوباس
|79
|55
|15
|9
|دورا
|47
|23
|7
|17
|حلحول
|42
|18
|13
|11
|يطا
|14
|6
|5
|3
|المجموع
|1747
|1383
|364
ثانياً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب الجنس و الوصف القانوني.
|النيابات الجزئية
|جناية
|جنحة
|الجنس
|ذكر
|انثى
|ذكر
|انثى
|رام الله
|70
|1
|176
|10
|نابلس
|36
|–
|335
|8
|الخليل
|18
|–
|68
|2
|جنين
|18
|–
|310
|6
|طولكرم
|21
|–
|169
|2
|اريحا
|24
|–
|52
|1
|قلقيلية
|7
|–
|214
|5
|بيت لحم
|6
|–
|172
|7
|سلفيت
|4
|–
|128
|5
|طوباس
|10
|–
|109
|3
|دورا
|5
|–
|46
|4
|حلحول
|7
|–
|35
|1
|يطا
|4
|–
|9
|–
|المجموع
|جناية
|جنحة
|ذكر
|230
|1823
|أنثى
|1
|54
ثالثاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المعاد للتحقيق.
|النيابات الجزئية
|رقم الدعوى
|تاريخ اعادتها لتحقيق
|الخليل
|-30/2016
-66/2016
|-1/6/2016
-28/8/2016
|جنين
|-63/2016
|-19/6/2016
|اريحا
|-28/2016
-32/2016
|-22/9/2016
-5/10/2016
|دورا
|-14/2016
|-20/6/2016
رابعاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب التھمة.
وهذا الجدول يبين التهم حسب ما تم تسجيلها على البرنامج ميزان 2.
|التهمة
|الحدث
|القتل
|4
|الایذاء
|454
|الشروع بالقتل القصد
|25
|السرقة
|289
|التهديد بإشهار سلاح
|40
|هتك العرض
|23
|التسبب بالحريق عن إهمال
|22
|حيازة سلاح ناري بدون ترخيص
|29
|الاغتصاب
|1
|مقاومة موظف
|68
|المشاجرة
|61
|عمل فعل منافي للحياء
|22
|الخاق الضرر بمال الغير
|101
|حوادث سير
|108
|التهديد
|108
|حيازة وتعاطي مخدرات
|13
|التجار بالمخدرات
|3
|الذم والقدح والتحقير
|56
خامساً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب التوقيف.
|النيابات الجزئية
|عدد الاحداث الموقوفين
|رام الله
|نابلس
|103
|الخليل ، يطا ،حلحول، دورا
|150
|جنين
|256
|طولكرم
|49
|اريحا
|38
|قلقيلية
|139
|بيت لحم
|88
|سلفيت
|47
|طوباس
|14
سادساً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المساهمة في الجرم.
|المساهمة بالجرم
|عدد الدعاوى
|انفرادي
|101
|احداث
|42
سابعاً:- جدول سنوي 2016 / حسب التصرف بالدعاوى بالوساطة.
|النيابات الجزئية
|تنفيذ اجراء الوساطة
|رام الله
|3
|نابلس
|6
|الخليل
|19
|جنين
|17
|طولكرم
|5
|اريحا
|8
|قلقيلية
|44
|بيت لحم
|38
|سلفيت
|9
|طوباس
|8
|دورا
|1
|حلحول
|11
|يطا
|2
انتهى