نيابة الاحداث في مكتب النائب العام تصدر تقريرها الاحصائي السنوي لعام 2016

رام الله/PNN- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك أصدرت نيابة الاحداث تقريرها الاحصائي السنوي لعام 2016، حيث تمكنت النيابة العامة مؤخرا من وضع المعايير الاحصائية وفق الاشتراطات القانونية وما يتفق مع الاتفاقيات الدولية كون دولة فلسطين وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، مما يساهم في عدالة الاحداث وتحديد المفارقات والتحديات المستقبلية ويكون بذلك من الممارسات الفضلى، وتضمنت احصائيات حسب الجنس من الاحداث (ذكر، انثى) متربطا ذلك بالوصف القانوني المرتكب من قبل هذه الفئة من خلاله تصل نيابة الاحداث لتشخيص التحديات المستقبلية في الاصلاح والمعالجة.

وفي ذات السياق تمكنت نيابة الاحداث من تحديد الجرائم الاكثر انتشارا من قبل الاحداث، فتبين ان السرقات والتعدي على مال الغير هي الاكثر انتشارا لدى الاحداث حيث وصلت النسبة الى 30 % من الجرائم، وهذا يعكس رؤية للنيابة بأن الاحداث يتجهون لارتكاب هذه الجرائم بسبب البيئة التي يتعرضون لها بسبب الاهمال والتشرد وعدم العناية والاهتمام بهم.

كما ان القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه لإزالة​ الضرر، وتبين من خلال الاحصائيات ان هناك ممارسة سليمة من اعضاء النيابة العامة لهذا الاختصاص بالوساطة وهذا ما أثبتته الاحصائيات بارتفاع نسبة القيام بالإجراء، ويظهر التقرير ان هناك تصنيفات أخرى للإحصائيات مثل المساهمة بالفعل المرتكب، الوارد والمحال، التصرف بالحفظ وقرارات التوقيف.

ويأتي هذا التقرير الاحصائي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والاحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الاحداث برمتها.

وفيما يلي التقرير الاحصائي الصادر عن نيابة الاحداث في مكتب النائب العام:

أولاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المحافظات.

النيابات الجزئية وارد 2016 المفصول المدور لسنة اللاحقة محال محكمة 2016 حفظ 2016 رام الله 211 120 19 72 نابلس 301 224 12 65 الخليل 88 51 22 15 جنين 284 217 24 43 طولكرم 167 139 6 22 اريحا 64 34 15 15 قلقيلية 184 123 30 31 بيت لحم 146 73 43 30 سلفيت 120 73 16 31 طوباس 79 55 15 9 دورا 47 23 7 17 حلحول 42 18 13 11 يطا 14 6 5 3 المجموع 1747 1383 364

ثانياً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب الجنس و الوصف القانوني.

النيابات الجزئية جناية جنحة الجنس ذكر انثى ذكر انثى رام الله 70 1 176 10 نابلس 36 – 335 8 الخليل 18 – 68 2 جنين 18 – 310 6 طولكرم 21 – 169 2 اريحا 24 – 52 1 قلقيلية 7 – 214 5 بيت لحم 6 – 172 7 سلفيت 4 – 128 5 طوباس 10 – 109 3 دورا 5 – 46 4 حلحول 7 – 35 1 يطا 4 – 9 – المجموع جناية جنحة ذكر 230 1823 أنثى 1 54

ثالثاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المعاد للتحقيق.

النيابات الجزئية رقم الدعوى تاريخ اعادتها لتحقيق الخليل -30/2016 -66/2016 -1/6/2016 -28/8/2016 جنين -63/2016 -19/6/2016 اريحا -28/2016 -32/2016 -22/9/2016 -5/10/2016 دورا -14/2016 -20/6/2016

رابعاً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب التھمة.

وهذا الجدول يبين التهم حسب ما تم تسجيلها على البرنامج ميزان 2.

التهمة الحدث القتل 4 الایذاء 454 الشروع بالقتل القصد 25 السرقة 289 التهديد بإشهار سلاح 40 هتك العرض 23 التسبب بالحريق عن إهمال 22 حيازة سلاح ناري بدون ترخيص 29 الاغتصاب 1 مقاومة موظف 68 المشاجرة 61 عمل فعل منافي للحياء 22 الخاق الضرر بمال الغير 101 حوادث سير 108 التهديد 108 حيازة وتعاطي مخدرات 13 التجار بالمخدرات 3 الذم والقدح والتحقير 56

خامساً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب التوقيف.

النيابات الجزئية عدد الاحداث الموقوفين رام الله نابلس 103 الخليل ، يطا ،حلحول، دورا 150 جنين 256 طولكرم 49 اريحا 38 قلقيلية 139 بيت لحم 88 سلفيت 47 طوباس 14

سادساً:- جدول سنوي 2016 / دعوى تحقيقية / حسب المساهمة في الجرم.

المساهمة بالجرم عدد الدعاوى انفرادي 101 احداث 42

سابعاً:- جدول سنوي 2016 / حسب التصرف بالدعاوى بالوساطة.

النيابات الجزئية تنفيذ اجراء الوساطة رام الله 3 نابلس 6 الخليل 19 جنين 17 طولكرم 5 اريحا 8 قلقيلية 44 بيت لحم 38 سلفيت 9 طوباس 8 دورا 1 حلحول 11 يطا 2

انتهى