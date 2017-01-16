مالية حماس: صرف دفعة مالية لموظفي غزة الخميس المقبل 14 دقيقة مضت أقتصاد, محليات 35 زيارة إقـــرا أيـضـا ... الحمد الله: إستراتيجية الطفولة المبكرة التزام مطلق بإعمال حقوق الطفولة وتوسيع خدماتها 29 دقيقة مضت نيابة الاحداث في مكتب النائب العام تصدر تقريرها الاحصائي السنوي لعام 2016 56 دقيقة مضت غزة/PNN- أعلن وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي، عن صرف دفعة مالية لموظفي غزة بنسبة 45% وبحد أدنى 1200 شيقل الخميس المقبل. 2017-01-16 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest