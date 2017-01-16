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مالية حماس: صرف دفعة مالية لموظفي غزة الخميس المقبل

‏14 دقيقة مضت أقتصاد, محليات 35 زيارة

غزة/PNN- أعلن وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي، عن صرف دفعة مالية لموظفي غزة بنسبة 45% وبحد أدنى 1200 شيقل الخميس المقبل.

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