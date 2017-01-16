المفتي العام يستقبل السفير المصري

القدس/PNN- استقبل سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب المسجد الأقصى المبارك في مكتبه سامي مراد – سفير جمهورية مصر العربية- لدى دولة فلسطين، حيث أشاد سماحته بدعم جمهورية مصر العربية قيادة وشعباً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مما يساهم في التخفيف من معاناته، وقد أطلع سماحته السفير المصري على الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، خاصة عملية تهويد كل ما هو عربي وإسلامي في القدس، باحثين عن تاريخ مزعوم لهم. وحذّر سماحته من خطورة مشروع نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا القرار حيث سيكون له عواقب وخيمة على السلام في الشرق الأوسط وعلى العالم أجمع.

من جانب آخر، شكر السفير سماحته على حسن الاستقبال، مؤكداً على عمق العلاقة والروابط بين الشعبين الفلسطيني والمصري، داعياً إلى التركيز على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وشاملاً، ومشرّفاً، وفي نهاية اللقاء سلم السفير دعوة لسماحته من معالي وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية أ.د. محمد مختار جمعة لحضور أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما قدم لسماحته صورة للأزهر الشريف.

بدوره قام سماحته بإهداء السفير مجموعة من إصدارات دار الإفتاء الفلسطينية. وحضر اللقاء كل من فضيلة الشيخ إبراهيم عوض الله- الوكيل المساعد لدار الإفتاء الفلسطينية، مفتي محافظة رام الله والبيرة، ومحمد جاد الله مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومصطفى أعرج- مدير عام مكتب المفتي العام.