الاحتلال يبدأ باقتلاع 2000 شجرة زيتون شرق قلقيلية

والطريق الجديدة تقع على 104 دونمات من أراضي المواطنين، ما بين مدينة قلقيلية وقرية عزبة الطبيب.

وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح بيان الطبيب أن قوات الاحتلال بدأت منذ صباح اليوم باقتلاع أشجار زيتون معمرة، من أراضي مدينة قلقيلية، وقرى عزون وعزبة الطبيب والنبي إلياس.

وقال الناشط في المقاومة الشعبية في قرية عزبة الطبيب، أحد اصحاب الاراضي المستولى عليها موسى الطبيب، إن الأراضي الفعلية المستولى عليها اكبر مما أعلن عنه الاحتلال، مشيرا إلى أن الشارع سيمتد على مسافة 3 كيلومترات، ويتراوح عرضه بين 40 إلى 70 مترا، وأن عدد اشجار الزيتون المعدة للخلع أكثر من 2000 شجرة منها ما يزيد عمرها عن 500 عام.

وأوضح موسى أن هذه الأرض يعتاش منها هو وعائلته، والاستيلاء عليها سيؤدي إلى “تدميره اقتصاديا وإفلاسه”، لافتا إلى أن عمر أقل شجرة يبلغ 30 عاما، ومضيفا أن “الاحتلال يهدف الى خلع تاريخنا ومحو ذكرياتنا وسرقة رزقنا”.

وأكد المزارع شاهر أبو هنية من عزون وصاحب إحدى الأراضي المستولى عليها، أن بعض اشجار الزيتون رومية، وعمرها اكبر من عمر الاحتلال، وهي مصدر الرزق الوحيد له ولعائلته ولعوائل اخوانه، فمساحة ارضهم المستولى عليها 12 دونما، وهي من أجود الاراضي الزراعية.

وأضاف ابو هنية، “قمنا بالاعتراض على الاستيلاء مع قناعتنا بعدم جدواه، فكيف ستقوم بمحاكمة المحتل أمام قضاته؟”.