رسائل مقدسية: برنامج يعرف بمدينة القدس على الأثير التونسي

رام الله/PNN/ اتفق مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية ” اذاعة شاهد المجتمعية”، واذاعة القصرين “”FM في الجمهورية التونسية على اطلاق برنامج اذاعي مسجل بعنوان ” رسائل مقدسية” بهدف تعزيز التواصل المعرفي بين الشعبين الفلسطيني والتونسي فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في المدينة المقدسة.

واكد علي رابح المدير العام لاذاعة القصرين على سعادتهم الغامرة بهذا التعاون، لما لفلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص مكانة خاصة لدى الشعب التونسي، املا تطوير افاق التعاون والشراكة في المستقبل القريب.

من جانبه، اكيد كايد ميعاري المدير التنفيذي لمركز شاهد على ان هذا التعاون جاء ثمرة جهود بذلت خلال الشهور الماضية، ووفر فيها صندوق اصواتنا الدعم والبيئة التي اتاحت فرصة بناء الشراكة.

من الجدير ذكره، ان الرسائل المقدسية تبث يوم الثلاثاء من كل اسبوع ضمن البرنامج الصباحي الذي يتمتع بجمهور مستمعين واسع، فيما تعد وتقدم الاعلامية نيفين جولاني الرسائل المقدسية.