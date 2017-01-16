الشرطة توجه رسالة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى طائفة الأرمن في بيت لحم

ذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم أعلن استعداد شرطة محافظة بيت لحم وجاهزيتها لاستقبال عيد الميلاد المجيد لدى الطائفة الارمنية والاستنفار الكامل في صفوف إداراتها ومراكزها وأقسامها من أجل توفير الأجواء الملائمة وقدسية هذا العيد الوطني العزيز على شعبنا مسلمين ومسيحيين .

وأكد البيان بان الشرطة وضعت خطة عمل أعدت بالتنسيق والتعاون مع مكتب حرس الرئيس والاجهزة الامنية ( الامن الوقائي والمخابرات العامة وجهاز الاستخبارات والارتباط العسكري ) وبلدية بيت لحم بالإضافة إلى كبار رجال الدين لدى الطائفة الأرمنية ، حيث ستقوم من خلالها بسلسة إجراءات أمنية تتناسب وقدسية العيد وبنفس الوقت ستؤمن حركة المواطنين المعتادة ولذلك تم تقسيم محيط ساحة المهد وشارع العمل الكاثوليكي الى قواطع سيتم وضع حواجز لإغلاق المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلي ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية باستثناء مركبات الأمن والطوارئ فقط وقت مرور المواكب .

وأشار بان شرطة المرور ستمنع وقوف المركبات بكافة أنواعها في شارع المهد على كلا الاتجاهين كذلك في شارع القدس الخليل من مفرق مرة وحتى سوبر ماركت الراضي على كلا الاتجاهين ، وانه يمكن للزوار القادمين من كافة الاتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد للمشاركة باستقبال غبطة البطريرك او للمشاركة بقداس منتصف الليل تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى اقرب مفترق من ساحة المهد، وتفضل الشرطة وصولهم إلى ساحة المهد سيراً على الأقدام وذلك لعدم التسبب في إعاقة حركة السير ، وتهيب الشرطة اخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام وخاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية والدبلوماسيين الأجانب حيث سيتم اغلاق الشوارع فقط وقت مرور المواكب .

وأضاف البيان بان العقيد الشلبي مدير شرطة المحافظة سيشارك باستقبال غبطة بطريرك الأرمن الساعة 11:00 صباحا قادما من القدس عبر شارع المهد وسيتم استقباله في ساحة المهد ومرافقته الى كنيسة المهد .

وتناشد الشرطة الجميع ضرورة الصبر وتحمل الإجراءات مساهمة من الجميع في تعزيز فرحة إخواننا المحتفلين وضبط النفس وإبلاغ الشرطة فوراً عن أية إشكاليات قد تحدث خلال تنفيذ إجراءات الشرطة أو اعتداءات قد تحدث من قبل أشخاص مشبوهين او خارجين عن القانون ضرورة إبلاغ الشرطة فورا على الرقم المجانية 100 .