مدانات تعلن عن مواصلة اعمال تاهيل شبكات المياه بعدة مناطق والبدء بتنفيذها ببيت جالا

بيت لحم/PNN/اعلنت شركة مدانات القائمة على تنفيذ الأعمال الفنية لمشروع ” تطوير شبكة المياه التابعة لمنطقة خدمة سلطة مياه ومجاري بيت لحم – بيت جالا – بيت ساحور ” عن مواصلة أعمال تأهيل شبكات المياه وذلك في منطقة إرطاس ,و طريق متفرع من الكركفة وطريق سوق الحلال بمنطقة بيت لحم .

كما اعلنت شركة مدانات عن مواصلتهلا بتاهيل شبكات المياه في مدينة بيت جالا حيث سيتم البدء بتنفيذ الأعمال الفنية لتأهيل شبكات المياه في طريق النورمندي.

واوضحت الشركة انها قامت بتنفيذ جولات توعية من خلال طواقمها للعديد من المواطنين والمحال التجارية من اجل تقديم شرح لهم حول اهمية المشروع والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ اعمال التاهيل في اطار حرصها على التواصل مع المواطنين لتعريفهم باهمية المشروع مثمنة تعاون المواطن وحرصه على المصلحة العامة.

وعبرت الشركة عن املها بتفهم كافة المواطنين واصحاب المحال التجارية في المنطقة التي سيتم فيها بدء العمل بتنفيذ الاعمال الفنية لهذه الاعمال لانها تصب في نهاية المطاف في الصالح العالم وصالح المواطنين مؤكدة ان مشروع المياه هو مشروع حيوي لكل مواطن سيما وان اهلنا في بيت لحم يعانون من اشكاليات المياه وشحها وهو الامر الذي سيخفف المشروع منه حال تنفيذه بشكل كبير جدا.

واكدت الشركة انها تقوم بتنفيذ هذه الاعمال بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من محافظة وشرطة من اجل توفير سبل الراحة والامان للمواطنين خلال تنفيذ هذه الاعمال معربة عن اسفها لاي حالات ازعاج تنجم عن هذه الاعمال كما اعربت عن تقديرها للمواطنين لتفهمهم .