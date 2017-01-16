وفد من كاريتاس فرنسا يطلع على احتياجات بلدة الزبابدة

جنين/PNN- رامي دعيبس- اطلع وفد من مؤسسة كاريتاس فرنسا يرافقه وفد من كاريتاس القدس على احتياجات بلدة الزبابدة خلال زيارة إلى مقر البلدية التقوا خلالها رئيس البلدية ورئيس قسم الهندسة ومدير العلاقات العامة فيها.

وقد رحب مروان دعيبس رئيس بلدية الزبابدة بالوفد الضيف متمنيا لهم طيب الإقامة في فلسطين ومتمنيا لهم العمل والاستمرار في دعم بلدة الزبابدة في كافة المجالات كما عهدتهم الزبابدة سابقا شاكرا لهم كافة مجهوداتهم في الزبابدة

وقدم رئيس قسم الهندسة نبذة عن المشاريع التي نفذت في الزبابدة من قبل كاريتاس القدس بدعم من كاريتاس بلجيكا واسبانيا أو من ممولين آخرين فيما قدم مدير العلاقات العامة ما نفذته البلدية خلال مهرجان الزبابدة السادس حيث كان جزء منه بدعم من كاريتاس.

وقدم رئيس البلدية نبذة مختصرة عن أهم احتياجات البلدة مع تزايد الاحتياجات للمواطنين والتوسعات اليومية للبلدة وخاصة في عدد من المشاريع الملحة من بنى تحتية وقطاع المياه والصرف الصحي.

وقد شكرت مثيل وهي إحدى أعضاء الوفد البلدية على الاستقبال والمعلومات التي قدموها مؤكدة أن هدف الزيارة لهم هو تقييم الأعمال السابقة والاطلاع على الاحتياجات المختلفة الآنية والمستقبلة لبلدة الزبابدة.