المحافظ رمضان والسفير الهندي يبحثان سبل التعاون في مجال بناء القدرات الذاتية والمنح الدراسية

جنين/PNN- بحث محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان مع مثل جمهورية الهند لدى دولة فلسطين أنيش راجان ” ، اليوم الاثنين ، سبل التعاون بين الجانبين وآليات تقديم الدعم الهندي في مجال بناء القدرات من خلال تقديم المنح الدراسية للدراسات العليا .
وجرى اللقاء في مكتب المحافظ بحضور مدير العلاقات العامة في السفارة الهندية محمد أبو شمسية ومديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي ، ورئيس قسم العلاقات الدولية أمني أبو بكر.
هذا وأعرب المحافظ رمضان عن شكره وتقديره للحكومة الهندية وشعبها على الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي الذي تقدمه حكومة الهند ومؤسساتها للشعب الفلسطيني . ومؤكدا في الوقت ذاته على عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين والهند والتي كان لها الفضل في دعم صمود شعبنا سياسياً و تمكينه من المطالبة بحقوقه السياسية عبر المنابر الدولية . و حول ما طرحه الممثل الهندي من المنح في مجال الدراسات العليا ودورات بناء القدرات الذاتية ، كلها ستعمل على تعزز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بهدف تطوير وتنمية المهارات الفردية و بناء مؤسسات شعبنا .
من جانبه أشاد الممثل الهندي بالعلاقة التاريخية بين الجانبين ، ومشيرا إلى أن الهند مستمرة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، لافتا إلى المنح الدراسية المقدمة للطلاب الفلسطينيين لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه . وقدم شرحا عن الدورات التدريبية المتنوعة التي تقدمها الحكومة الهندية سنويا لموظفي القطاع الحكومي الفلسطيني، وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون الثاني بإقامة علاقة توأمة بين مدينة هندية وبلدة قباطية التي تم اختيارها .كبداية لعلاقات التؤمة. وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الهدايا الرمزية . وتخللت جولة الممثل زيارة بلدية جنين .