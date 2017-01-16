المحافظ رمضان والسفير الهندي يبحثان سبل التعاون في مجال بناء القدرات الذاتية والمنح الدراسية

جنين/PNN- بحث محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان مع مثل جمهورية الهند لدى دولة فلسطين أنيش راجان ” ، اليوم الاثنين ، سبل التعاون بين الجانبين وآليات تقديم الدعم الهندي في مجال بناء القدرات من خلال تقديم المنح الدراسية للدراسات العليا .

وجرى اللقاء في مكتب المحافظ بحضور مدير العلاقات العامة في السفارة الهندية محمد أبو شمسية ومديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي ، ورئيس قسم العلاقات الدولية أمني أبو بكر .

هذا وأعرب المحافظ رمضان عن شكره وتقديره للحكومة الهندية وشعبها على الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي الذي تقدمه حكومة الهند ومؤسساتها للشعب الفلسطيني . ومؤكدا في الوقت ذاته على عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين والهند والتي كان لها الفضل في دعم صمود شعبنا سياسياً و تمكينه من المطالبة بحقوقه السياسية عبر المنابر الدولية . و حول ما طرحه الممثل الهندي من المنح في مجال الدراسات العليا ودورات بناء القدرات الذاتية ، كلها ستعمل على تعزز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بهدف تطوير وتنمية المهارات الفردية و بناء مؤسسات شعبنا .