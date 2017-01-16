بلدية دورا ووزارة الزراعة تحتفلان بيوم الشجرة في النبي نوح

الخليل/PNN- احتفلت بلدية دورا وبالتعاون مع وزارة الزراعة بيوم الشجرة والذي اقيم في حديقة النبي نوح في مدينة دورا.

وحضر الاحتفال عطوفة محافظ محافظة الخليل كامل احميد ووكيل وزارة الزراعة عبدالله لحلوح ورئيس بلدية دوراة سمير النمورة وذلك بمشاركة عدد من المدراء المؤسسات والموظفين والمواطنين في المدينة.

وبدأ احميد كلماته “انه يوم جميل وتاريخي ونعتز به جميعا ونحن في حديقة سيدنا نوح الذي حمل كل اصناف الحياه في سفينته، نريد ان نحي هذا المكان الذي يستحق كما ونريد الاحتفال بيوم الشجرة، وهو شكل من اشكال الحفاظ على الأرض ، وعدم اعطاء فرصة للاحتلال لطمس هذه المعالم التي تدل على حضارتنا ووجودنا، وأضاف أن هناك فكرة موجودة لإقامة سفينة تحكي قصة النبي نوح وسفينته التي اعادة الحياة مرة اخرى.

بدوره، أشار لحلوح لمباردة نحو فلسطين خضراء التي اطلقها فخامة الرئيس محمود عباس ، وبين ان وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق والتعاون مع جميع الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي تخص زراعة الأشجار.

وأضاف ان الوزراة تقوم بزراعة مليون شجرة مثمرة كل عام، فالزراعة هي عنوان الصمود والثبات والتصدي للإحتلال، كمان ان الارض أساس الاقتصاد الفلسطيني.

وقال “نحتفل اليوم بيوم الشجرة التي ترمز الى تثبت الفلسطيني بأرضة، وسنقوم بزراعة الاشجار في كافة المدن والمحافظات الفلسطينية والتي بدأت من دورا”.

وأكد النمورة أن احتفال بلدية دورا بيوم الشجرة يعد تجسيداً لاهتمامها بنشر المسطحات الخضراء بالمدينة، والتأكيد على مشروع دورا خضراء وصديقة للبيئة، حيث تقوم البلدية بزراعة وتتشجير المدينة بشكل دائم، لما للشجرة من أهمية سواء المثمرة التي تعود بمردود اقتصادي أو أشجار الزينة ذات الطابع الجمالي للمدينة.

وأضاف تقوم البلدية بإعادة تاهيل منطقة النبي نوح ليكون متنزه للعائلات والاطفال، وقمنا اليوم بزراعة الاشجار لتخليد ذكرى الشجرة وتشجيع المواطنين لزراعة الاشجار والحفاظ عليها، وان فكرة المحافظ لإنشاء سفينة ستضيف للمكان شكل جمالي وحضاري .