فلسطين تشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

رام الله/PNN- تشارك دولة فلسطين برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للدورة 47 والذي سيعقد بمدينة دافوس بجمهورية سويسرا خلال الفترة من 17 – 20 يناير الجاري، تحت شعار “القيادة المتجاوبة والمسؤولة”.

و سيركز الاجتماع في دورته الحالية على دعوة القادة إلى تجديد الأنظمة بحيث تدعم التعاون الدولي من خلال تكييفها مع تطلعات المرحلة القادمة بطرق تعزز النمو الشامل والعادل، وضرورة إحداث تحسين في أنظمة القيادة بحيث تستجيب للحاجة إلى الاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى إيجاد حلول بنّاءة للتحديات العالمية.

وتسعى فلسطين من هذه المشاركة إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع بلدان العالم، ووضعها في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجهه في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وحث الدول المشاركة على تقديم دعم كل إشكال الدعم المطلوبة لفلسطين.