محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل الفريق الاستشاري الدولي

طولكرم/PNN- إستقبل محافظ طولكرم عصام ابو بكر بدار المحافظة الفريق الاستشاري الدولي بمشاركة د. محمد عوده رئيس برنامج إدارة مخاطر الكوارث بمجلس الوزراء، حيث ضم الوفد الاستشاريين بالأمم المتحدة سولفك دوثر، وم. قاسم عبده، واياد شويكي من اوتشا، بحضور نائب قائد المنطقة المقدم علاء زبن، واعضاء المجلس الاعلى للطوارئ وجميع الشركاء، وذلك ضمن عقد لقاء على المستوى الفني مع مكونات غرفة الطوارئ للاعداد والتحضير لتميرين تطبيقي محاكاة لكارثة معينة.

ورحب المحافظ أبو بكر بالفريق الاستشاري الدولي، مقدماً شرحاً عن خطة الطوارئ بالمحافظة، موضحاً أن الخطة تمت بناءً على الخسائر بالأرواح خلال شتاء عام 2013، مشدداً أن من أهم معايير نجاح خطة الطوارئ الاستجابة السريعة والوعي المجتمعي واعتماد المواطن على نفسه بتأمين الحاجيات واللوازم الأساسية قبل دخول المنخفضات، وافساح المجال أمام جهات الاختصاص للقيام بواجبها، وهنا يقع الأمر الأكبر على عاتق الدفاع المدني، مع اسناده من الشركاء الأخرين.

وأردف المحافظ أبو بكر قائلاً: ” مجلس الطوارئ على انعقاد دائم بحكم ما تواجه المحافظة من تحديات خلال الشتاء والصيف، فيما أنه يمكن قياس مدى نجاح خطة الطوارئ من خلال قلة عدد الحالات التي تتعامل معها مديرية الصحة والمراكز الصحية، وهذا يتمحور أيضاً على مدى استجابة المواطنين للوعي المجتمعي، خاصةً أن المواطن شريك أساسي في نجاح أو افشال تلك الخطة”.

وثمن المحافظ أبو بكر جهود برنامج إدارة مخاطر الكوارث بمجلس الوزراء والفريق الاستشاري الدولي، مؤكداً على التعاون والشراكة لتوفير كافة الامكانات التي من شأنها تسهيل عمل الفريق، مشيداً بعمل المجلس الأعلى للطوارئ وجاهزية الشركاء الدائمة لأي حدث طارئ يمكن حدوثه على مستوى المحافظة”.

وقال د. عودة: ” نحن اليوم في زيارة لمحافظة طولكرم وفي لقاء مع المحافظ أبو بكر وغرفة الطوارئ لاستكمال جمع المعلومات والتشاور، حيث قمنا خلال هذه الجولة بتقديم تعريف لغرفة الطوارئ التي نجتمع معها لأول مرة بشكل مباشر، وخاصة أنه كان التواصل يتم من خلال المنسقين، والهدف من ذلك تطوير نظام ادارة المخاطر في فلسطين، والتي تقوم على تقوية قدراتنا على مواجهة الكوارث”.

وتابع: ” يعمل الفريق على خلق وانشاء نظام لادارة المخاطر والكوارث، وهو غير موجود سابقاً، وذلك من خلال التعاون الاقليمي وأخذ الخبرات الدولية، فيما أنجزنا حتى الان اطاراً مؤسساتياً لهذا النظام، ومسودة قانون مجودة على جدول أعمال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لرفعها للرئيس محمود عباس، بالتالي نعمل على اتمام الاجراءات التي تنظم العمل مع كافة الشركاء”.

في سياق متصل التقى الفريق الاستشاري الدولي بالمجلس الأعلى للطوارئ خلال ورشة عمل بمشاركة نائب محافظ طولكرم مصطفى طقاطقه ود. محمد عوده ، حيث قدم اعضاء الفريق عرضاً فنياً وورشة عمل حول الكوارث وتعريف بغرفة العمليات، وذلك للتحضير والتجهيز لتمرين تطبيقي لمحاكاة كارثة بسبب الفيضانات بمحافظة طولكرم.