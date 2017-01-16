معايعة تستقبل ممثل جمهورية قبرص لدى فلسطين

بيت لحم//PNN-استقبلت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة ممثل جمهورية قبرص لدى دولة فلسطين السيد سافاس فلدميرو، وذلك في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم

ورحبت الوزيرة معايعة بالسيد سافاس، ومؤكدة على اهمية التعاون الثنائي المشترك بين دولة فلسطين وجمهورية قبرص وبالأخص في المجال السياحي لتكثيف اعداد السياح والحجاج القادمين من قبرص الى فلسطين.

وتباحث الطرفان في توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في المجال السياحة والتراث الثقافي، علاوة على التحضيرات لعقد اللجنة الوزارية الفلسطينية القبرصية المشتركة، بالإضافة للتعاون الثنائي في مجال الترويج السياحي المشترك وبحث امكانية تنظيم جولة استطلاعية لمجموعة من الصحفيين والخبراء القبرصيين في المجال السياحي الى فلسطين وذلك للاطلاع عن كثب على واقع القطاع السياحي الفلسطيني وما يمتلكه من امكانيات.

وتحدثت معايعة عن اهمية ما تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات اثرية، ما يؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على مستوى العالم، علاوة على احتضانها لاهم المواقع الدينية ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى وكنيسة المهد مؤكدة استمرار طواقم وزارة السياحة والاثار العمل للنهوض بالسياحة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي، من خلال الترويج لفلسطين كمقصد سياحي مستقل، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة الى فتح أسواق جديدة للسياحة الوافدة لفلسطيني، لتحيق نمو في أعداد هذه الوفود وكذلك نسبة الإشغال الفندقي.

وفي نهاية اللقاء شكر السفير سافاس الوزيرة معايعة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين وخاصة في ظل التطور الذي حظي به قطاع السياحة والتراث الثقافي في فلسطين في الفترة الماضية، لتكون فلسطين الوجهة السياحية الأهم والابرز للسائح القبرصين.