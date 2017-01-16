طهران: إسقاط طائرة بدون طيار كان تحوم فوق مناطق حساسة

طهران/PNN-ذكرت مصادر إعلامية لبنانية، أن مضادات الطيران الإيرانية، استهدفت طائرة من دون طيار، كانت تحوم فوق العاصمة طهران.

وذكرت المصادر، أن الطائرة كانت تتواجد في مناطق يحظر التصوير فيها.

ولم تشر المصادر إلى الجهة التي تقف وراء الطائرة.