طهران: إسقاط طائرة بدون طيار كان تحوم فوق مناطق حساسة 2 ساعتين مضت مختارات PNN 63 زيارة إقـــرا أيـضـا ... شهيد برصاص الاحتلال شرق بيت لحم 2 ساعتين مضت تقرير:الاحتلال يستهدف المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المقاومة الشعبية … سامي ابو غالية مثالا 4 ساعات مضت طهران/PNN-ذكرت مصادر إعلامية لبنانية، أن مضادات الطيران الإيرانية، استهدفت طائرة من دون طيار، كانت تحوم فوق العاصمة طهران. وذكرت المصادر، أن الطائرة كانت تتواجد في مناطق يحظر التصوير فيها. ولم تشر المصادر إلى الجهة التي تقف وراء الطائرة. 2017-01-16 محمد مصباح شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest