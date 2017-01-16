شهيد برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

بيت لحم/PNN- استشهد الفتى قصي حسن العمور (17 عاما) بعد عصر اليوم الاثنين جراء قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باطلاق النار عليه قرب المدخل الغربي لبلدة تقوع شرق بيت لحم.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني انه تسلم جثمان الشاب قصي حسن العمور (17عاما) من الجيش الاسرائيلي وذلك بعد اصابته بثلاث رصاصات بالصدر واعتقاله، كما اصيب اربعة أخرون بالرصاص الحي بينهم سيدة اصيبت في القدم .

وكان قد أصيب مساء اليوم الاثنين ستة مواطنين أحدهم برصاص حي تم اعتقاله، إضافة إلى خمسة آخرين بأعيرة معدنية بينهم امرأة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وقالت مصادر محلية بأن مواجهات مستمرة على المدخل الغربي للبلدة وفي محيط البلدية، بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين تم نقلهم الى مستوصف البلدة بالاضافة الى اصابة شاب بالرصاص اخر تقوم قوات الاحتلال باحتجازه.

وأفاد المصادر، بأن مواجهات مندلعة على المدخل الغربي للبلدة وفي محيط البلدية بين الشبان وقوات الاحتلال أدت إلى إصابة الشاب قصي حسن العمور (17 عاما) بعيار ناري في الفخد.

يتبع …