حياة للعمل التنموي والتطوعي تلتقي مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة

رام الله/PNN – التقى وفد من جمعية حياة للعمل التنموي والتطوعي أمس الأحد مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة في منطقة الوسط معتصم أبو غربية ، حيث تأتي هذه الزيارة تماشياً مع سياسة مجلس إدارة الجمعية الهادفة لتوثيق علاقتها مع المؤسسات المساندة لتطوير الفعاليات والنشاطات التي تهم الشباب الفلسطيني.

واستعرض مسؤول العلاقات في الجمعية إحسان نصر إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية وخطط الجمعية للنهوض بالعمل التطوعي في فلسطين، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المشاريع.

وتطرق اللقاء إلى أهمية العمل التطوعي وضرورة النهوض به كعمل مؤسسي منظم تنظيماً علمياً مدروساً ليحقق أهدافه المجتمعية في خدمة الفرد والمجتمع .

وثمن أبو غربية جهود الجمعية مبدياً استعداده للتعاون وتقديم الدعم اللازم للنهوض بالعمل التطوعي في فلسطين وتطويره بما يخدم المجتمع المحلي.