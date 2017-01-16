الشرطة تشارك بفعالية (انا سائق) خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في سلفيت

سلفيت/PNN – شاركت الشرطة اليوم بحملة مناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار (إنا سائق ) و ذلك في محافظة سلفيت .

و ذكر بيان ادارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة انه و بحضور عطوفة اللواء ابراهيم البلوي محافظ محافظة سلفيت و عدد من مدراء و ممثلي المؤسسات الرسمية و الاهلية و الأشخاص من ذوي الإعاقة و عدد من ضباط مديرية الشرطة ، فقد تم المشاركة بفعالية تضامن و مناصرة للأشخاص ذوي الإعاقة ، و التي تهدف الى إحقاق حقوق هذه الفئة بالتنقل و المواصلات ، و تسليط الضوء على مجموعة من الصعوبات و التحديات التي تواجههم ، و تحول دون مشاركتهم الفاعلة و الكريمة في المجتمع، و من توفير الحرية الكاملة لهم في الحركة و التنقل .

مضيفا البيان تخلل الفعالية توزيع بروشرات و ملصقات على المواطنين و سائقي المركبات و بخاصية العمومية في مجمع الكراجات في مدينة سلفيت و بلدة بديا ، و تضمنت تعريف المواطنين على بحقوق هؤلاء الأشخاص ، و ضرورة الوعي بالطرق الصحيحة و المناسبة في التعامل مع هذه الفئة على أساس أنها قادرة على العطاء و الانجاز ٬ و انها شريك أساسي في المجتمع.

من جهته أكد العقيد حقوقي محمد سوالمه مدير شرطة المحافظة على اهتمام شرطة المحافظة بتقديم العون و المساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة ٬ مضيفا ان الشرطة تسعى دائما الى توفير كل الإمكانيات المتوفرة لديها لخدمتهم ٬و ذلك بتسهيل معاملاتهم و إجراءاتهم ٬ داعيا مختلف المؤسسات الى مساندة و دعم احتياجات و حقوق هذه الفئة الهامة .