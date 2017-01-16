وزير الصحة يجتمع بمدراء المشافي الحكومية

رام الله/PNN – بحت وزير الصحة مساء اليوم، أليات تنفيذ التعليمات الخاصة بالتحويلات الطبية من المشافي الحكومية، إضافة الى بحث ومناقشة سبل تعزيز أقسام الطوارىء وإستقطاب الكفاءات وتدريب الكوادر الطبية.

جاء ذلك خلال إجتماع موسع عقده الوزير عواد مع مدراء المستشفيات الحكومية، بحضور وكيل الوزارة د. أسعد الرملاوي، ومدير عام المستشفيات د. حمدي النابلسي، و مدير عام الشؤون الإدارية نزار مسالمة، ومدير عام الشؤون المالية عبد الكريم حمادنة ومديرعام التحويلات الطبية د. أميره الهندي.

وشدد الوزير على الإلتزام بتعليمات تحويل المرضى الى خارج الوزارة وقال ” لن نتهاون بحق كل من يقوم بتحويل أي حالة مرضية يتوفر علاجها داخل مشافي الوزارة، سياستنا هي توطين الخدمات الطبية وعلى الجميع الإلتزام بهذه السياسة دون الإضرار بصحة المواطن”.

وأكد الوزير عواد على أن الوزارة تنتهج سياسة توطين الخدمات الطبية بدعم سياسي من السيد الرئيس محمود عباس ومساندة وتعليمات من دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله

حيث تمكنت الوزارة من توطين العديد من الإجراءات الطبية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، وتبذل قصارى جهودها في إستقطاب الكفاءات، وتدريب الكوادر وتسخير الإمكانيات لتوفير المعدات الطبية اللازمة.

كما بحث الإجتماع عدد من القضايا والمواضيع الإدارية والمالية إضافة الى الالتزام بالدوام الرسمي والمناوبات حسب البرامج المعدة من قبل رؤساء الأقسام في المستشفيات الحكومية