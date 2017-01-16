المجلس الصحي الأعلى يعقد جلسته السادسة برام الله

رام الله/PNN – عقد المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى، اليوم الاثنين، جلسته السادسة، في رام الله.

وناقش المجلس آخر ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل قانون الصحة العامة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان المختصة.

وقال الأمين العام للمجلس د. جواد عواد إن المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى شكل لجنة قانونية برئاسة وزير العدل أ. علي أبو دياك، ولجنة للعلوم الطبية والصحية برئاسة ممثل كليات الطب في المجلس د. عماد دويكات.

وقرر المجلس تشكيل لجنة للتعاون الدولي لتعزيز التعاون ما بين المؤسسات والهيئات الصحية في فلسطين، وبين المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بقطاع الصحة.

وحضر الجلسة الأمين العام للمجلس د. جواد عواد، ووزير العدل أ. علي أبو دياك، ومدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء د. خليل النقيب، ونقيب الأطباء د. نظام نجيب، وعضو مجلس أمناء جامعة الأزهر د. محمد سلامة، وعميد كلية الطب في جامعة النجاح د. عماد دويكات، ورئيس الجمعية الطبية الألمانية العربية د. علي معروف.