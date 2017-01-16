الصالحي: لقاء وفد الفصائل مع ﻻفروف كان هاماً جداَ

موسكو/PNN – قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، أن لقاء وفد الفصائل الفلسطينية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كان هاماَ جداَ ومفيد .

وأشار الصالحي في تصريح صحفي له من العاصمة الروسية، مساء اليوم، إلى أن الوفد الفلسطيني أكد على موقف سياسي موحد تجاه مختلف المسائل الراهنة، ومن ضمنها وحدة التمثيل الفلسطيني، مضيفاَ أيضاَ إلى أن الوفد عبر عن تطلعه لدور روسي فعال ومؤثر في دعم نضال وقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وأضاف الصالحي، ان السيد ﻻفروف أكد بدوره على الموقف الروسي الدائم والثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا استناداَ لقرارات الشرعية الدولية.

وكانت الفصائل والقوى الفلسطينية، التقت اليوم مع وزير خارجية روسيا في ختام زيارتها للعاصمة موسكو، حيث عقد لقاء بضيافة ورعاية معهد الاستشراق الروسي، بحثت خلاله مختلف الأوضاع الراهنة وسبل مواجهتها .