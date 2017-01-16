محافظ سلطة النقد يطلع على آخر تطورات عمل المؤسسة المصرفية الفلسطينية

رام الله/PNN – استقبل في مكتبه اليوم معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرفية الفلسطينية الدكتور عبد الرحمن حمد و نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور أمين حداد ومدير عام المؤسسة السيدة نبراس بسيسو.

تم خلال الاجتماع اطلاع معاليه على آخر التطورات في عمل المؤسسة والمنتجات والخدمات التي تقدمها وخاصة في مجال الاسكان في القدس. وكذلك أطلع الدكتور حمد معالي المحافظ على تطور الوضع الرقابي والفني والمالي والاداري وأهم المنجزات التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي في مجال الاقراض، ووضع معاليه بصورة الخطط المستقبلية.

بدوره أشاد معالي المحافظ بحجم التطور الكبير، وأعرب عن تقديره العالي لدور المؤسسة المصرفية الفلسطينية العريق والتي أنشأت قبل قدوم السلطة الوطنية لتقوم بدور الوسيط المالي، واستمرت قدما منذ 30 عاما محافظة على استمراريتها وتطورها. وتمنى لإدارة المؤسسة كل التوفيق في خططهم المستقبلية.