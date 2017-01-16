وزير الثقافة يفتتح معرض “جمال عبد الناصر في فلسطين”

رام الله/PNN – قال وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو، في كلمته بافتتاح معرض “جمال عبد الناصر في فلسطين”، ونظمه ملتقى العروبة، مساء اليوم: نحن نتحدث عن معرض صور فوتوغرافي استثنائي يعيد الاعتبار لهذه الشخصية التاريخية الخالدة في ذاكرة الشعوب العربية، وتحديداً في ذاكرة الشعب الفلسطيني، بكل ما قدمه جمال عبد الناصر في مسيرته الوطنية والسياسية من أجل فلسطين والقضايا العربية.

وأضاف في الحفل الذي احتضنه متحف محمود درويش: يمثل هذا المعرض إشارة إلى ضرورة الانتباه إلى الذاكرة الجمعية، وإلى الذاكرة الوطنية بكل تفرعاتها، وكل القضايا الوطنية التي اشتملت عليها، وبكل تحدياتها ونجاحاتها وإخفاقاتها .. عندما نتحدث عن جمال عبد الناصر لا نتحدث عن زعيم سياسي فحسب، ولكن عن ذاكرة عربية ملخصة في شخصية رجل قدم الكثير .. هو غير منزّه عن الانتقاد، وبكل تأكيد له النجاحات وله الإخفاقات، ولكن حينما ننظر إلى مجمل هذه السيرة الوطنية والسياسية لعبد الناصر منذ حصار الفالوجة العام 1948، إلى الثورة المصرية العام 1952، ومن ثم إنجازاته الاستراتيجية، ودعمه المتواصل للثورة الفلسطينية والنضال الفلسطيني، ودوره البارز في المصالحة الأردنية الفلسطينية في أيلول 1970، وهو الشهر الذي رحل في نهايته من ذات العالم.

وتابع بسيسو: يمكن القول بأن جمال عبد الناصر شخصية استثنائية على مختلف الأصعدة، وهذه النهضة التي شهدتها مصر في المنتصف الثاني من القرن العشرين كان لها دور بارز ومهم في نهضة عربية أثمرت الكثير من النجاحات .. مصر في منتصف الخمسينيات كانت ملمهة للعديد من الثورات العربية والإفريقية، فهي دعمت الثورة الجزائرية، كما دعمت الثورة الفلسطينية، وحركات التحرر، دون أن نغفل حركة عدم الانحياز التي شكلت نموذجاً للعمل المستقل .. هذه الحقبة من التاريخ أفرزت الكثير من الدروس والعبر.

وختم: نؤكد في وزارة الثقافة على اهتمامنا بكل هؤلاء الراحلين، والذي هم على قيد الحياة في الذاكرة، ممن دعموا بإخلاص ووفاء القضية الفلسطينية .. إنه دورنا جميعاً في العمل على تحصين الذاكرة بحيث تشكل رافعة للنضال الوطني، لأنه دون ذاكرة ودون تاريخ لا نستطيع النضال من أجل حقنا في الحاضر، أو حقنا في المستقبل.