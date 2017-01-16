كيري يندد بتصريحات ترامب “غير اللائقة” حول الاتحاد الأوروبي وميركل

لندن/PNN – ندد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بـ”التصريحات غير اللائقة” التي أدلى بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية “الشجاعة” انغيلا ميركل، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” في لندن.

ونقلت وكالة “فرانس برس” أنه بعد أن أشاد ترامب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصف سياسة ميركل في مجال الهجرة بأنها “كارثية”، قال كيري: “أعتقد بصراحة تامة أنه كان من غير اللائق لرئيس منتخب للولايات المتحدة أن يتدخل في شؤون دول أخرى بهذه الطريقة المباشرة”.

وفي السياق ذاته، رد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بحزم اليوم الإثنين، على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي انتقد الاتحاد الأوروبي.

وقال هولاند، خلال حفل تقليد وسام للسفيرة الأميركية في باريس جين هارتلي، إن الاتحاد “ليس بحاجة لنصائح خارجية تقول له ما عليه فعله”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: “أؤكد لكم أن أوروبا ستكون دائما على استعداد لمواصلة التعاون عبر الأطلسي، لكنها ستتحرك وفق مصالحها وقيمها، وهي ليست بحاجة لنصائح خارجية تقول لها ما عليها فعله”.