الذهب إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر

بيت لحم/PNN – صعد الذهب، الاثنين، إلى أعلى مستوى فيما يزيد عن 7 أسابيع، بفضل مشتريات مدفوعة بحالة الغموض السياسي عقب تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشأن حلف شمال الاطلسي، وسياسة “صين واحدة”.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1202.4 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:36 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 1207.86 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 في المئة إلى 1202.50 دولار للأوقية.

والأسبوع الماضي، قال ترامب إن سياسة “صين واحدة” محل تفاوض، وردت الصين بقولها إنها سترد بقوة إذا واصل الرئيس المنتخب”استفزازه” عقب تنصيبه.

كما أثار وصفه لحلف الناتو بأنه “عفا عليه الزمن” قلق المستثمرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 في المئة، إلى 16.81 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين اثنين في المئة إلى 981.24 دولار للأوقية، بينما فقد البلاديوم واحدا في المئة، إلى 741.08 دولار للأوقية.