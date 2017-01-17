الاحتلال يعتقل 12 مواطن ويدعي ضبط عبوات بيطا ومخرطة لتصنيع الاسلحة بقباطية 

بيت لحم/PNN/في اطار حملات المداهمة و الاعتقال اليومية اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم اثنين عشر مواطنا فلسطينيا في انحاء مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة قباطية ونفذت حملات دهم وتفتيش قبل اعتقال كل من احمد دمنهوري كميل و جاسر كميل و محمد مالك كميل و محمد خالد كميل.

وفي محافظة طوباس بالاغوار الشمالية اعتقلت قوات الاحتلال محمود ولويل، مخيم الفارعة، طوباس

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات احتلال الشاب محيي فلاح ابوماريا، بيت امر، الخليل، نجل الشهيد فلاح ابوماريا

وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب دخل الله خابس العمور، من بلدة تقوع شرق بيت لحم

وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشابان احمد عدنان الكتش و معتصم فريد الزيناتي من مخيم مخيم الجلزون بعد اقتحام المخيم.

وفي محافظة القدس اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عددا من المواطنين بينهم زوجة الشهيد غسان الجمل واعتقلت زوجته حيث اوضحت مصادر محلية ان قوات كبيرة داهمت في تمام الساعة ٤.٤٥ صباح هذا الْيَوْمَ منزل والد الشهيد غسان ابو جمل واعتقلت زوجته على مرآى من اطفالها وتحت تهديد السلاح واقتادتها الى جهه مجهولة وابلغت والد الشهيد بالقدوم الى مركز تحقيق جبل ابو غنيم الساعة الثامنه صباح هذا الْيَوْمَ .

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة هما انس الرجبي ايهاب نوفل و محمد الفسفوس، و ايمن العدوي.

من جهتها ادعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي انها ضبطت بلدة قباطية بمحافظة جنين ورشة عمل لتصنيع الاسلحة”مخرطة” .

كما ادعت قوات الاحتلال انها ضبطت خمسة عبوان انبوبية محلية التصنيع خلال حملة مداهمة وتفتيش ببلدة يطا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.