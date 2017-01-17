بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين قبالة شاطئ غزة

وبحسب المصادر المحلية فإن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت عددا من مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية، وهي على بعد نحو 4 أميال بحرية بإطلاق الرصاص الحي عليها، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركب صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للهروب، خوفا من الإصابة برصاص الاحتلال.

وكانت بحرية الاحتلال اعتقلت، يوم أمس الإثنين، 5 صيادين، كانوا على متن مركبي صيد في بحر السودانية، ونقلتهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، واستولت على مراكبهم.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي إطلاق الرصاص صوب الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وتقوم باعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم، وتعطيل شبك صيدهم.