حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات

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رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم غدٍ الأربعاء:

وتنبأت أن يكون الجو، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس:

يكون الجو غائماً جزئياً  الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة المقبل:

فيكون الجو غائما جزئيا، ولايطرأ تغير يذكر على  درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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