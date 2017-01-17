سلطات الاحتلال تفرج عن الشيخ رائد صلاح

القدس/PNN- أفرجت إدارة سجون الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، عن الشيخ رائد صلاح بعد اعتقال دام 9 أشهر.

وذكرت المصادر المحلية أن الشيخ رائد صلاح تم الإفراج عنه، من سجن “نفحة”، وتم اختفاء أثره بعد ذلك.

وكان خالد زبارقة، محامى الشيخ صلاح، قال إن ادارة السجن الذى يقبع فيه الشيخ صلاح، أبلغتهم بشكل رسمي أن موعد الافراج عنه في السابع عشر من الشهر الحالي.

وأضاف زبارقة أن الشيخ صلاح يكون بذلك أنهى مدة حبسه البالغة 9 أشهر في قضية “وادى الجوز”، وهى خطبة ألقاها الشيخ عام 2007 في وادى الجوز اتهمه الاحتلال حينها بالتحريض.

وكانت محكمة الاحتلال قد قضت في 18 أبريل الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة “التحريض على العنف”، خلال خطبة ألقاها في شرق القدس المحتلة قبل 9 سنوات.