اسعار العملات: الدولار: 3.82/ اليورو:4.06 /الدينار:5.39/ الجنيه:0.20 29 دقيقة مضت أقتصاد 52 زيارة إقـــرا أيـضـا ... الذهب إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 11 ساعة مضت محافظ سلطة النقد يطلع على آخر تطورات عمل المؤسسة المصرفية الفلسطينية 14 ساعة مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.82 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.39 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-17 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest