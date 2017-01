(First row From L) UAE Minister of State for Foreign Affairs Anwar Gargash, Luxembourg’s Foreign Minister Jean Asselborn, Maltese Foreign Minister George Vella, Djibouti's Foreign Minister, Austrian Foreign Minister Sebastian Kurz, Algerian foreign minister Ramtane Lamamra, Russian Ambassador to France Alexander Orlov, US Secretary of State John Kerry, French President Francois Hollande, French Minister of Foreign Affairs Jean-Marc Ayrault, European Union Foreign Policy Chief Federica Mogherini, State Secretary for European Affairs Harlem Desir, European Union Commissioner Johannes Hahn, German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier, Saudi Arabia's Foreign Minister Adel al-Jubeir, Bahraini Foreign Minister Khalid bin Ahmed al-Khalifa , Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu, Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry and Greek Foreign Minister Nikos Kotzias pose for a group photo during the Mideast peace conference in Paris on January 15, 2017. Foreign ministers and representatives from around 70 countries are seeking to revive the moribund Israeli-Palestinian peace process, which could be dealt a further blow if Trump implements a campaign pledge to recognise Jerusalem as Israel's capital. / AFP PHOTO / POOL / bertrand GUAY

تعادي الفلسطينيين مجددا: بريطانيا تمنع مصادقة الاتحاد الاوروبي على تبني مقررات باريس إقـــرا أيـضـا ... مصادر خاصة لـPNN: الرئيس سيتراس الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء برام الله مصرع جندي من جيش الاحتلال في هضبة الجولان بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الثلاثاء، ان بريطانيا منعت بعد ظهر امس الاثنين، مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي من تبني البيان الختامي لمؤتمر السلام في باريس، حسب ما قالته مصادر دبلوماسية اوروبية واسرائيلية لصحيفة “هآرتس”. وتعتبر الخطوة البريطانية استثنائية جدا، وتصل بعد يوم واحد من رفض البريطانيين التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر باريس. ولم يشارك وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ولا السفير البريطاني لدى فرنسا في المؤتمر، وتم ارسال موظف صغير لاظهار عدم رضا بريطانيا عن الخطوة الفرنسية. وبعد المؤتمر نشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا اعلنت فيه تحفظها من نتائج المؤتمر لأنها يمكن ان تزيد من تعنت الجانب الفلسطيني في كل مفاوضات مستقبلية. واكد البريطانيون انهم تحفظوا من المؤتمر لأنه عقد خلافا لموقف اسرائيل، وقبل عدة ايام من اداء الرئيس الأمريكي المنتخب لليمين الدستوري. وقال دبلوماسيون من اسرائيل واوروبا ان فرنسا هي التي طلبت من مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المصادقة على قرار مقتضب نسبيا، يتبنى نتائج مؤتمر باريس، ويؤكد استعداد الاتحاد الاوروبي لمنح اسرائيل والفلسطينيين محفزات اقتصادية في حال التوصل الى اتفاق سلام. وخلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية تحفظت بريطانيا من اتخاذ قرار وادعت ان التوقيت غير مناسب. وانضمت عدة دول اخرى، من بينها هنغاريا وليتوانيا الى التحفظ البريطاني. وبما ان صدور القرارات في مجلس وزراء الخارجية يجب ان يتم بالإجماع، فقد صد الاعتراض البريطاني الطريق امام الاقتراح الفرنسي. وقال دبلوماسي اوروبي حضر الجلسة، لصحيفة “هآرتس” ان السلوك البريطاني اغضب الكثير من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وحسب اقواله فان الخطوة البريطانية تدفعها الرغبة بالتملق للرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب. فقد قال ترامب امس في لقاء مع صحيفة “تايمز” اللندنية انه يتوقع من بريطانيا معارضة كل قرار مستقبلي ضد اسرائيل في مجلس الامن. وقد قرأت بريطانيا التصريح ونفذته على الفور”. واضاف الدبلوماسي: “هذا جنون، فقبل ثلاثة اسابيع فقط دفعت بريطانيا قرار مجلس الامن 2334 في موضوع المستوطنات وصوتت الى جانبه، والان تصدر قرارا في الموضوع نفسه في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي. مع كل الاحترام للبريطانيين لا يمكن ادارة سياسة خارجية بناء على تغريد احد ما في تويتر”. شاركها Facebook

Twitter

Google +

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest