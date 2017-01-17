مارادونا يكشف سر تفضيله نابولي على برشلونة

ارجنتينا/PNN- أكد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، أن الأرجنتيني دييجو مارادونا، أسطورة الفريق، سيصبح سفيرًا عالميًا لنادي الجنوب الإيطالي بعد حله لمشكلة الضرائب.

وأعلن المكتب الصحفي لمجلس مدينة نابولي أمس الاثنين، أن حفلا كبيرا سيقام في مايو/آيار المقبل للاحتفاء بمارادونا، بمناسبة مرور 30 عامًا على قيادته للبارتنوبي إلى الفوز بأول لقب للفريق في تاريخ بطولة الدوري الإيطالي.

وقال دي لورينتيس، في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا “لقد تحدثنا لفترة طويلة في روما، وبمجرد أن يحل مارادونا قضاياه مع الضرائب غير المسددة، سوف يصبح سفير نابولي في جميع أنحاء العالم”.

من جانبه، أبدى مارادونا سعادته، موضحًا: “أشعر أنني في بيتي بنابولي، دائمًا ما شعرت بذلك، فأنا لم أخون هذا النادي أبدًا”.

وأضاف “تواجدت في برشلونة وهو ضمن أكبر الأندية في العالم، وقدم لي جاسبارت نائب رئيس النادي الكتالوني السابق وقتها عقدًا لمدة 5 سنوات مع مضاعفة راتبي، ولكني كنت على خلاف مع رئيس برشلونة وقتها لويس نونيز”.

وختم بطل كأس العالم 1986 حديثه بقوله “لقد قلت له نابولي ينتظرني، وبالمقارنة مع المال، فأنا أفضل مطاردة كرة القدم”.

المصدر: كووورة.