كوتينيو يتحدث عن كلوب ويطالب بالاستفاقة

لندن/PNN- حث فيليب كوتينيو، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفاقه على الاستفاقة، بعد فشل الريدز في الفوز خلال آخر 4 مباريات للفريق، وذلك قبل مواجهة بليموث أرجايل، ضمن منافسات كأس الاتحاد الانجليزي، غدًا الأربعاء.

وقال كوتينيو، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: “علينا أن نستمر في العمل معًا؛ لأن الموسم طويل جدًا، لدينا بعض الأهداف الكبيرة التي نرغب في تحقيقها هذا الموسم”.

وأضاف الدولي البرازيلي: “الثقة بعد النتائج الجيدة، تمنحك شعورًا جيدًا، وهي تخبرنا بأن علينا الاستمرار في مواصلة العمل الجاد”.

وتابع لاعب إنتر ميلان السابق: “هذا الموسم يبشر بأنه سيكون هاما للغاية للفريق، لاعبو ليفربول يجب أن يستمرون في اللعب بشكل جيد”.

وتطرق كوتينيو للحديث عن مدربه الألماني، يورجن كلوب، قائلاً: “إنه مدرب عظيم، لقد غير عقلية الفريق، لقد أصبحنا أقوى على المستوى الدفاعي، سوف نستمر في العمل معًا”.

المصدر: كووورة.