نيمار يتفوق على ميسي وكريستيانو سوقيا

ووفقًا للدراسة التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” فإن القيمة السوقية لنيمار، تبلغ 216 مليون جنيه أسترليني.

وأجريت الدراسة من قبل مرصد “سي اي اي اس” لكرة القدم، وشارك بها مجموعة من الأكاديميين، واستندت هذه الدراسة للقيمة الحقيقية للاعبين في سوق الانتقالات.

وشملت القائمة، لاعبين تتجاوز القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو.

وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميل نيمار في برشلونة بالمركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين في العالم بقيمة سوقية، وصلت إلى 149 مليون جنيه أسترليني.

وجاء الفرنسي بول بوجبا، المنضم الصيف الماضي لمانشستر يونايتد مقابل 89 مليون أسترليني، في المركز الثالث بإجمالي 136.4 مليون أسترليني.

وحل الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان، مهاجم اتلتيكو مدريد الإسباني بالمركز الرابع، بقيمة بلغت 132 مليون أسترليني، تلاه الأوروجوياني لويس سواريز، نجم برشلونة بالمركز الخامس، بقيمة 127 مليون أسترليني.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، عن عام 2016 في المركز السابع بقيمة سوقية بلغت 111 مليون أسترليني، فيما حل زميله الويلزي جاريث بيل في المركز الرابع عشر بقيمة سوقية 73.8 مليون أسترليني.

وضمت قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم اثنين من لاعبي الدوري الإنجليزي، وهما ثنائي توتنهام هاري كين “122 مليون أسترليني”، وديلي آلي “96 مليون أسترليني”.