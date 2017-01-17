مصادر خاصة لـPNN: الرئيس سيتراس الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء برام الله

رام الله/PNN/قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى ان الرئيس محمود عباس سيتراس، اليوم الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الذي يعقد في مقر رئاسة الوزراء برام الله.

وتكهنت المصادر لمراسلة شبكة PNN بان يكون سبب تراس الرئيس عباس لاجتماع الحكومة الاعتيادي اليوم، يتعلق بالاوضاع بمناقشة الاوضاع في قطاع غزة في ظل ازمة الكهرباء نتيجة الاحداث التي شهدها القطاع في الايام الاخيرة خصوصا بعد اعلان حركةحماس الليلة الماضية جاهزيتها بتسليم حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله مقاليد الامور وفق ما قالته الحركة.

واضحت حماس إنها جاهزة لتسليم الوزرات والقطاعات الحكومية بغزة بشرط التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه.

وأكدت الحركة في مؤتمر صحفي للقيادي إسماعيل رضوان مساء امس الاثنين، موافقتها على تنفيذ بنود مبادرة القوى الوطنية والإسلامية لحل أزمة الكهرباء.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع أطراف عدة ومع الفصائل الفلسطينية وتجاوبت مع كل الدعوات والجهود بشكل إيجابي ومسؤول لإنهاء هذه الأزمة.

وادعت حماس أن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء رامي الحمد الله حمل الكثير من المغالطات والتي تدلل على عدم جدية حكومته في القيام بواجباتها وإنهاء مشاكل القطاع وأزماته.

كما ادعت حماس أن قيمة ما تفرضه هذه الحكومة من ضرائب على السولار الذي يدخل إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة فاق أكثر من ضعف ثمنه الأصلي، ناهيكم عما تستقطعه هذه الحكومة من مبالغ ثابتة من رواتب موظفيها الموجودين في غزة بدون عمل مقابل فاتورة الكهرباء شهرياً.