شهادات جديدة لأطفال قاصرين في عوفر تعرضوا للتنكيل والضرب خلال الإعتقال والتحقيق

بيتل حم/PNN- إستعرض تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عصر اليوم شهادات جديدة لأطفال قاصرين في سجن عوفر تعرضوا للضرب والتنكيل خلال إعتقالهم والتحقيق معهم.

حيث روى الأسير ثراء البرغوثي 17 عاماً، من بلدة بيت ريما قضاء رام الله، أنه اعتقل بساعات العصر، بالقرب من بلدة عابود وتم ضربه بعنف ومن ثم نقله إلى مستوطنة كريات أربع، ثم إعادته إلى شرطة بنيامين في رام الله للتحقيق معه، حيث قام المحققون بالإعتداء عليه وسبه بألفاظ سيئة ونابية.

كما أفاد الأسير محمد أبو غازي 16 عاماً، من مخيم العروب قضاء الخليل الذي اعتقل بعد منتصف الليل من منزله، بقيام جنود الإحتلال بتكسير وتخريب محتويات المنزل إضافةً إلى ضربه أمام أهله داخل البيت وخارجه، حيث قاموا بإحضار كلبا بوليسيا وأجلسوه على رجليه وأصبح بعدها يدوس على وجه الأسير وهو ملقى على أرض السيارة العسكرية، تزامناً مع قيام عدد من الجنود بضربه على رأسه كلما تحرك أو صرخ أو احتج، كما وأنه تلقى معاملة سيئة من المحقق أثناء التحقيق.

وتحدث الأسير أحمد طقاطقة 16 عاماً، من بيت فجار أنه تم إعتقاله من مدخل بلدته في الساعة الثامنة مساءً، وتم ضربه بقسوة على رأسه بالجيب العسكري، ثم نقلوه الى مركز توقيف عتصيون وخلال النقل قام الجنود بضربه عدة مرات على بطنه، وبقي في مركز توقيف عتصيون مدة 4 أيام حُرِم خلالها من تناول الطعام، ثم التحقيق معه بشكل سيء في مركز توقيف عتصيون.