بالفيديو والصور: انطلاق مراسم تشيع جثمان الشهيد قصي العمور في بيت لحم

بيت لحم/PNN- انطلقت مراسم تشييع جثمان الشهيد قصي العمور 17 عاما، اليوم الثلاثاء، من مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم.

وشارك اهالي مدينة بيت لحم في مراسم تشيع جثمان الشهيد العمور الى بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم ليتم دفنه .

وقد استشهد الفتى قصي حسن العمور (17 عاما) بعد عصر امس الاثنين جراء قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باطلاق النار عليه قرب المدخل الغربي لبلدة تقوع شرق بيت لحم.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني انه تسلم جثمان الشاب قصي حسن العمور (17عاما) من الجيش الاسرائيلي وذلك بعد اصابته بثلاث رصاصات بالصدر واعتقاله، كما اصيب اربعة أخرون بالرصاص الحي بينهم سيدة اصيبت في القدم .