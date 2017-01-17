ضبط مصنع معسل وكريمات ومنشطات جنسية داخل منزل في نابلس

رام الله/PNN- ضبطت الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، مصنع معسل وكريمات للبشرة ومنشطات جنسية داخل منزل في قرية بيتا شرق مدينة نابلس .

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام وصل PNN نسخة عنه: أن عملية الضبط تمت بناء على معلومات وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية في المحافظة ، حيث تم تفتيش المنزل وتبين انه يتم تصنيع المعسل والاتجار بكريمات البشرة والمنشطات الجنسية .

وتم ضبط أثناء التفتيش 107 كغم اصنص سائل يستخدم في تصنيع المعسل و28 كغم معسل و100علبة كريمات بشره ، 130 علبة منشطات جنسية ، حيث تم مصادرة المضبوطات والتحرز على الماكينات المستخدمة في التصنيع لدى الضابطة في المحافظة لحين استكمال الإجراءات القانونية .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر وضرر بالاقتصاد الوطني.