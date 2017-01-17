أم تبلغ الشرطة عن ابنها لحيازته وتعاطيه المخدرات في طولكرم‎

طولكرم/PNN- أبلغت مواطنه، اليوم الثلاثاء، عن ابنها لحيازته وتعاطيه مواد مخدره في طولكرم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: انه بناءا على اتصال هاتفي من مواطنة مفاده حيازة وتعاطي ابنها لمواد مخدرة في منزلها ، و على الفور تم تحريك قوه من شرطة مكافحة المخدرات في طولكرم للمنزل المذكور ، و تم القاء القبض على الشخص و ضبط بحوزته حبوب من نوع كلونكس المخدره عدد 6,5 حبه (واداة تعاطي بنج عدد(1)، و طالبت الأم الشرطة إلقاء القبض على ابنها لحرصها عليه من هذه آلافه الخطيرة ، و سيتم احالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه .

وأكد البيان أن الشرطة تبذل جهود كبيرة لمحاربة تلك الآفة الخطيرة على مجتمعنا الفلسطيني ومن ضمنها لقاءات التوعية والإرشاد مع الأهالي وأولياء أمور الطلبة مؤكدا على دور الأسرة في مساندة الشرطة للحد من تلك الظاهرة السلبية من خلال التعاون وإبلاغ الشرطة عن أبنائهم وضرورة أن يكون هناك مراقبة ومتابعة مستمرة حتى لا يقعوا ضحية لتلك الآفة،موضحاً البيان أن الشرطة تتعامل مع كافة القضايا الأسرية بسرية تامة من اجل الحفاظ على الروابط الأسرية والنسيج الاجتماعي.