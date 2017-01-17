قوات الاحتلال تعتقل (23) مواطناً من الضفة بينهم زوجة شهيد

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، (23) مواطناً من الضفة الغربية، بينهم زوجة شهيد من القدس.

وبين نادي الأسير الفلسطيني، أن تسعة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم من مخيم شعفاط في القدس بينهم زوجة شهيد وهم: ورد الشيخ علي، أسيد حسن علي، وأمير الشيخ علي، محمد فسفوس، عيسى محمد علي، عيسى درباس، محمد جابري، وإيهاب محمد سليمان، إضافة إلى نادية ابو جمل وهي وزوجة الشهيد غسان ابو جمل.

ومن محافظة جنين اُعتقل خمسة مواطنين وهم: أحمد دمنهوري كميل، محمد مالك كميل، محمد خالد كميل، جاسر تيسير كميل، إضافة إلى رامبو غسان علاونة.

كذلك جرى اعتقال لأربعة مواطنين من محافظة الخليل وهم: رهيب يوسف مغنم (18 عاماً)، محيي صلاح ابو ماريا (18 عاماً)، حارث إبراهيم طميزي، وصفوت جهاد طميزي (36 عاماً).

كما واُعتقل كل من: معتصم الشيخ يوسف (21 عاماً)، وأحمد عدنان الكنش (20 عاماً)، وكلاهما من محافظة رام الله والبيرة.

هذا وأشار نادي الأسير إلى أنه جرى اعتقال أسير جريح من مخيم الفارعة في محافظة طوباس وهو محمود ولويل، ومواطن آخر من محافظة قلقيلية وهو عبد الرحمن ابو هنية (22 عاماً). ومن بلدة تقوع جنوب بيت لحم اُعتقل المواطن دخل الله حابس العمور.