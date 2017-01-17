شيرين تعتذر عن حفلة اوبرا دبي لهذا السبباعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن احياء حفلها بالإمارات العربية المتحدة، والذي كان من المقرر اقامته في أوبرا دبي يوم 3 فبراير المقبل، وجاء سبب الغاء الحفل نظرا لارتباط المطربة بعدة حفلات غنائية في نفس الموعد، حيث لم تستطع الاعتذار عنهم لارتباطها بهم منذ وقت طويل، وهو ما جعل شيرين تبعث برسالة شكر لاختيارها وأيضا اعتذار لجمهورها، والتي وعدتهم بأنها سوف تكون قريبا بينهم على مسرح الاوبرا في أقرب فرصة، حسبما جا في بيان صحفي.

من ناحية أخرى شيرين في انتظار رد فعل جمهورها في أنحاء العالم العربي علي برنامجها “شيري استوديو” والذي سوف يبدأ عرض أولي حلقاته يوم الأربعاء في الساعة التاسعة علي قناة dmc.

برنامج “شيري استوديو” تستضيف من خلاله شيرين عبد الوهاب عدد من المطربين والموسيقيين والممثلين، بحيث تضمن كل حلقة 3 من الضيوف، ويدور الحديث حول الكثير من الأمور الفنية وأعمالهم وذكرياتهم، وفي كل حلقة تقدم شيرين مجموعة من الأغنيات بصوتها.

يذكر أن أخر الألبومات الغنائية التي طرحتها شيرين عبد الوهاب، كان البوم “أنا كتير” والذي صدر عام 2014، لتقدم بعده عدد من الأغنيات المنفردة، فضلا عن الأغنيات التي قدمتها من خلال مسلسلها الأول في مشوارها الفني “طريقي” والذي عرض عام 2015.