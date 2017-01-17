“الإعلام”: إعدام الشهيد العمور بدم بارد تثبت وحشية الاحتلال

رام الله/PNN- تابعت وزارة الإعلام مشاهد إعدام جنود الاحتلال للفتى قصي حسن العمور (17 عاماً) في بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم بدم بارد، واعتقاله بعد إصابته بعيارين ناريين في البطن والفخذ.

وتؤكد أن وحشية جنود الاحتلال في التعامل مع الشهيد العمور، تثبت مرة أخرى استسهال الضغط على الزناد، والحرص على القتل بدم بارد، والتنكيل بالمصابين واعتقالهم وهم ينزفون، في تكرار لمشهد إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف في الخليل.

وتدعو الوزارة الهيئات الحقوقية لاعتبار شريط إعدام الفتي العمور دليلاً لمطاردة القتلة في كل المحافل العالمية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.