قلقيلية : المحافظ يلتقي رئيس هيئة تسوية الأراضي

قلقيلية/ PNN- التقى اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم رئيس هيئة تسوية الأراضي القاضي موسى شكارنة والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء رئيس الغرفة التجارية طارق شاور ورؤساء البلديات في المحافظة، ومدراء ضريبة الأملاك والطابو وسلطة أملاك الحكومة .

ورحب المحافظ بالوفد وأشاد بالجهود التي تقوم بها هيئة تسوية الأراضي، مؤكدا على دورها الهام، وأشار إلى واقع محافظة قلقيلية التي تعاني من ظروف استثنائية تتمثل بالجدار والاستيطان، منوها إلى أن محافظة قلقيلية يستهدف الاحتلال أراضيها، وهذا يتطلب تسوية الأراضي للحيلولة دون تسريبها للإسرائيليين.

وقدم المحافظ شرحا مفصلا حول المشاريع الاستيطانية التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنيه، متخذين من المحاكم الإسرائيلية وسيلة لتسهيل عملهم، مضيفا أن هناك إشكالية كبيرة في موضوع تسوية الأراضي في المحافظة نتطلع إلى حل جذري لهذه الإشكاليات.

بدوره شكر القاضي شكارنة المحافظ على الزيارة واطلع الحضور على موضوع التسوية الذي له أهمية كبيرة، وقال” ان اهم ما نقدمه للمواطنين هو التسوية، لان الصراع مع عدونا هو صراع على الأرض، والتسوية تمنع أي معاملة خارج سلطة الأراضي، وهذه العملية تحد من البيع والتزوير وتسريب الأراضي للإسرائيليين”.

وأشار شكارنة إلى أن محافظة قلقيلية تعاني من استهداف، وأكثر محافظة فيها تسوية هي محافظة جنين و تصل إلى 92% وهي اقل المحافظات عرضة للاستيطان بسبب وجود تسوية أردنية منتهية فيها، أما محافظة قلقيلية ففيها تسوية ل 16 % من أراضيها، مضيفا أن لموضوع التسوية أهمية اقتصادية في الأراضي التي يتم عليها التسوية يطمئن رأس المال لها، وهذا الأمر يسهل عملية الاقتراض من البنوك وبإجراءات بسيطة ولفترة طويلة الأمد.

ونوه شكارنة إلى أن موضوع التسوية له أهمية في موضوع السلم الأهلي، لأنها تثبت الحدود القائمة وتضع حدا للخلافات على الأرض بين المواطنين، وفيما يتعلق بالمناطق ( ج ) أشار إلى أن التقسيمات ( أ، ب ، ج ) هي تقسيمات سياسية وليست إدارية، ومن هذا المنطلق فان هيئة تسوية الأراضي تتعامل مع الأرض الفلسطينية ككتلة واحدة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة واقع الأراضي في محافظة قلقيلية والآليات التي يمكن من خلالها إجراء عملية تسوية شاملة لأراضي المحافظة، تضمن ذلك إجابة القاضي شكارنة على استفسارات الحضور.