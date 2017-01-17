“التعليم العالي” تعلن أسماء الطلبة المقبولين لمنحة مجلس الوزراء

رام الله/ PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة المقبولين لمنحة مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2016.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم صرف المنحة للطلبة المقبولين عند توفر المستحقات المالية؛ علما أن آلية الصرف مُوضّحة على موقع الوزارة الإلكتروني www.mohe.pna.ps.

من جهة أخرى، دعت الوزارة الطلبة المقبولين للمنحة خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2016-2017؛ لتقديم الوثائق المطلوبة للحصول على المنحة للفصل الثاني بشرط ألا يكون الطالب/ة قد رسب في أي مادة دراسية خلال الفصل الأول، وألا يقل تقديره الفصلي عن جيد.

ونوهت إلى أن تقديم الوثائق للحصول على المنحة للفصل الثاني؛ يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 7/2/2017، وذلك في مقر الوزارة بحي الماصيون في رام الله، أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، بينما تُسلّم وثائق طلبة قطاع غزة في مركز التعليم المستمر مقابل جامعة الأزهر، علماً أن الوثائق المطلوبة موضحة في موقع الوزارة الإلكتروني.