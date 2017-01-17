فلسطين تحصد المركز الثاني في “سباق تحدي” المئة للدراجات الهوائية

عمان/PNN- ضفرت فلسطين بالمركز الثاني في السباق السنوي الثالث للدراجات الهوائية “تحدي المئة” الذي أقيم في المملكة الأردنية الهاشمية مؤخراً، بمشاركة 150 متسابقاً ومتسابقة من 14 دولة عربية وأجنبية، حيث حصل المتسابق رأفت سلطان من مدينة الخليل على المركز الثاني فيما حصل كل من المتسابقين نادر قيبة ونزار الغول من الأردن على المركزين الأول والثالث.

وانطلق السباق من منطقة المغطس في البحر الميت حتى غور صافي لمسافة 100 كيلومتر، وضم أربع فئات هي فئة دراجات السباق (النخبة)، ودراجات السباق (الهواة)، والدراجات الجبلية (فردي)، والدراجات الجبلية (فرق)،

وفي تعليقه على هذا الفوز، شكر سلطان كل من وزارة السياحة الأردنية وسايكلج جوردن وبوست، على تنظيم هذا اللقاء وإتاحة الفرصة له للمشاركة والحصول على هذا اللقب، آملاً أن تهتم الجهات المختصة في فلسطين بهذه الرياضة وتوليها الاهتمام الكافي في ظل وجود العديد من الرياضيين الفلسطينيين القادرين على المنافسة المحلية والخارجية وتحقيق نتائج جيدة.

يذكر أن فلسطين شاركت بعدد من المتسابقين منهم المتسابق عميد عامر من نابلس وحصل على المركز السابع.