شلش لـPNN: القيق علق اضرابه وسيعرض للمحكمة الخميس المقبل

بيت لحم/PNN- علق الاسير الصحفي محمد القيق (35 عامًا) من مدينة رام الله بالضفة الغربية اضرابه عن الطعام ليلة امس الاثنين في سجن عوفر، وذلك بعد ما اعتقلته قوات الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير القيق قبل أيام من داخل منزله دون أي مبرر يذكر.

وقالت زوجة الاسير فيحاء شلش في حديثها لشبكة PNN: أن الاسير القيق علق اضرابه عن الطعام لان سلطات الاحتلال وجهت للاسير القيق تهما وأشارت شلش أن التهم التي قدمت ضده مفبركة وغير صحيحة، وسيعرض على المحكمة الخميس المقبل .

واضافت بان الاسير سيبدأ اضرابا في حالة تحويله للاعتقال الاداري عقب عرضه على المحكمة.