مجموعة التخطيط للخدمات الاجتماعية في رام الله تعقد اجتماعها الأول

رام الله/PNN- أطلقت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رام الله والبيرة، صباح اليوم، الخطوة الاولى للمرحلة الثانية لمشروع المساعدات الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسية في المحافظة، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع الأول لمجموعات التخطيط المشترك للخدمات الاجتماعية في المحافظة الذي عقد في قاعة بلدية البيرة.

خلال اللقاء تحدث الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أنورحمام حول أهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة، حيث تولي الوزارة ضمن موازنتها الجديدة جزء خاص لدعم المبادرات الاجتماعية، لما له أثر حقيقي في ترجمة رؤية الوزارة الجديدة الهادفة للتنمية المستدامة والمأسسة، اضافة لتخصيص بنود جديدة في موازنة الوزارة تتعلق بتوفير الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة وتمكين النساء الناجيات من آثار العنف والأطفال المحتضنين وذلك لتمكين هذه الفئات المهمشة.

وأضاف حمام أن الهدف من انشاء مجموعات التخطيط يأتي انسجاما مع توجهات الوزارة الجديدة بالتحول من العمل الاغاثي الطاريء نحو التنمية المستدامة، وذلك ضمن المراجعة لتوجه الوزارة الجديد نحو التنمية المستدامة حيث تم مراجعة رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية الوزارة.

وبدوره تحدث مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية في الوزارة عاصم خميس حول اهمية عمل المجموعات باعتبار مهمتها مهمة عظيمة للارتقاء بالخدمات الاجتماعية، باعتبارها أولوية نحو العمل التنموي وهذا ما تنتظره الوزارة من الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الشريكة في المحافظة.

كما أطلع خميس المجموعة على آخر التوجهات والتطورات التي قامت بها الوزارة لحسين الخدمات وعدم الاذدواجية ورسم السياسات لتعزيز دور الشراكة بما يكفل تطوير الخدمات الاجتماعية وتحسينها.

ومن جانبه أكد مدير مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله اياد الديك هذا الاجتماع يعد الخطوة الأولى لعمل المجموعة في رام الله حيث سيتم تشكيل المجموعة من خلال الشراكة الحقيقية والفاعلة مع المؤسسات الشريكة في المحافظة يتبع ذلك اجتماعات دورية لهذه المجموعة، بهدف الحصول على أهم أولويات العمل في المحافظة من أجل تطوير الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة .

وبدوره تحدث د. نادر سعيد خبير الاتحاد الأوروبي للمشروع حول المرحلة المستقبلية والتي سيتم خلالها توزيع المشروع في المديريات الجديدة وهي (طوباس ويطا وطولكرم و رام الله)، والعمل على أولويات جديدة بالاضافة لموضوع الأشخاص ذوي الاعاقة، وموضوع معايير الجودة للحضانات، هذا مع تحديد أولوية لكل محافظة للعمل عليها بشكل فردي، اضافة لتطبيق الخطط وتعزيز الملكية المحلية والتمويل المحلي من خلال مجموعة مبادرات لتعزيز دور المجتمع والقطاع الخاص لتمويل وتنفيذ ودعم الخدمات الاجتماعية من خلال الانتقال لمفهوم الخدمات القائمة على الشراكة.

كام قدم سعيد نبذة حول انجازات المرحلة الاولى للمشروع التي استهدفت محافظات نابلس والخليل والقدس حيث تم تشكيل المنتدى التشاوري لاختيار أولوية وحاجة كل مديرة، وانجاز دليل مؤسسات الخدمات الاجتماعية في كل مديرية وتوزيعه على المؤسسات ذات العلاقة واطلاقه من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية وانجاز تقرير حول مساءلة المؤسسات القائمة على الخدمات الاجتماعية يقدم لذوي العلاقة، اضافة لانتاج مواد توعوية أخرى حول الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة والشركاء.

وبدورها تحدثت سماح أبو ليل ممثلة عن مجموعة التخطيط للخدمات الاجتماعية في محافظة القدس نبذة حول تجربة المجموعة في القدس، حيث اعتبرت أن أبرز الانجازات التي حققتها الشراكة الحقيقية والفاعلة بين المجموعة ووزارة التنمية الاجتماعية تكللت بقرار وزير التنمية الاجتماعية 11/2016تشكيل الاطار المرجعي والاستراتيجي لمجموعات التخطيط ، ورسم خارطة الخدمات الاجتماعية على مستوى المحافظات وذلك خلال الثلاث سنوات الماضة التي عمل فيها المشروع.