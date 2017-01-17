اللجنة الوطنية لمتابعة انضمام فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية تعقد أول اجتماعاتها

رام الله/PNN- عقدت اللجنة الوطنية (الوزراية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، أول اجتماعاتها، في مقر وزارة العدل.

جرى ذلك بحضور وزير العدل علي أبو دياك ووفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية برئاسة السفير عمار حجازي، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية وديوان الفتوى والتشريع.

وأكدت اللجنة على ضمان تحديد الأولويات التشريعية التي سيتم العمل على تعديلها لتتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تلتزم بها دولة فلسطين، مناقشةً طريقة وآلية العمل من حيث الزمان ودراسة التكلفة المالية.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على عدد من اللقاءات القادمة في هذا المجال، حيث راعت اللجنة مشاركة كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.